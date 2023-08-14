Çin afet izleme uydusunu fırlattı

Çin, afet izleme, önleme ve yardım çalışmalarında kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya yolladı.

Çin afet izleme uydusunu fırlattı
Çin afet izleme uydusunu fırlattı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Çin Ulusal Uzay İdaresi, "LSAR-4 01" uydusunun, Long March 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezinden fırlatıldığını duyurdu.

Fırlatışın ardından Yer Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, Çin'in afet izleme sisteminin geliştirilmesine önemli rol oynayacağı bildirildi.

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çin afet izleme

SENTETİK AÇIKLIK RADARI

"Sentetik açıklık radarı (SAR)" adı verilen donanımı sayesinde yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayabilen uydu; sel, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacak.

Uydu, deniz ve toprak kaynaklarının tespiti, hava tahmini, çevre koruma, tarım ve ormancılık faaliyetlerine de destek sağlayacak.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi # Çin uzay
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