Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti! Çin'i Kendi Kendine Yeten Bir Ülke Haline Getirebilir

Çin'in bilim insanları, süper iletken özellikleri nedeniyle çok değerli özelliklere sahip olan ve herkesin aradığı nadir toprak elementini içeren, daha önce hiç görülmemiş bir cevher türünü ortaya çıkardılar.

South China Morning Post'un haberine göre, niyobobaotit olarak adlandırılan cevher, niyobyum, baryum, titanyum, demir ve klorürden oluşuyor.

Çin'i Kendi Kendine Yeten Bir Ülke Haline Getirebilir

Çin'in keşfettiği niyobyum heyecan yarattı. Bu cevher, açık gri renkte bir metaldir. Cevher şu ​​anda çoğunlukla çelik üretiminde kullanılıyor ve önemli bir ağırlık eklemeden güçlendiriliyor. Niyobyum ayrıca diğer alaşımların metal karışımlarından yapılmış malzemeler yapımında da kullanılıyor ve Royal Society of Chemistry'e göre düşük sıcaklıklarda süper iletken olduğundan parçacık hızlandırıcılarda ve diğer gelişmiş bilimsel ekipmanlarda bulunabilir.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde (NUS) elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü Antonio H. Castro Neto, gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

- Bu niyobyumun hacmine ve kalitesine bağlı olarak Çin'i kendi kendine yeterli hale getirebilir.

Araştırmacılar niyobyum-lityum ve niyobyum-grafen pilleri geliştirmek için çalıştıklarından, metal gelecekte daha fazla talep görebilir.

S&P Global'e göre bu piller lityumla birlikte kullanıldığında yangın riskini azaltabiliyor. Niyobyum-lityum piller ayrıca geleneksel lityum pillere göre daha hızlı şarj olur ve daha sık şarj edilebilir.

Araştırmacılar, pillerin yaklaşık 30 yıl daha uzun ömürlü olacağını yani lityum iyon pillerden 10 kat daha uzun dayanabileceğini ifade ettiler.