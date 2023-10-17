Boötes Boşluğu Nedir? Evrenin Gizemli Deliği

Evrenin çok sayıda gizemi var, Boötes boşluğu da bunlardan biri. Boötes boşluğu bilinmeseydi diğer galaksiler hiçbir zaman bilinemezdi.

Boötes Boşluğu Nedir? Evrenin Gizemli Deliği
Boötes Boşluğu Nedir? Evrenin Gizemli Deliği
Editör: Süleyman Daban
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Boötes boşluğu hakkında bir çok teori atılmıştı, bunlardan biri; uzayda Boötes boşluğu üzerinde hareket etme ihtimaliniz olsa 752.536.988 yıl boyunca hiçbir şeye çarpma ihtimaliniz olmaması gibi. Ama gözlemler, Boötes boşluğu hakkında bu teoriyi çürütüyor. 

Boötes Boşluğunda Ne Var?

Boötes boşluğu

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) teleskobu tarafından 1999 yılında çekilen bu görüntü yani karanlık bir boşluk gibi duran yer Boötes boşluğunun görüntüsüdür. 

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO)

Boötes boşluğuna daha dikkatli bakan bilim insanları Boötes boşluğunun yıldızlar ile dolu olduğu keşfettiler. Kırmızı ile gözüken alan Boötes boşluğudur.

Boötes Boşluğunun Sırları

Çoğunlukla Büyük Hiçlik veya Büyük Boşluk olarak adlandırılan Boötes Boşluğu, beklediğinizden daha az galaksinin bulunduğu gerçek bir uzay alanıdır. 250 ila 330 milyon ışıkyılı genişliğiyle bildiğimiz en büyük boşluklardan biridir. Bunu bağlam içinde ifade etmek gerekirse, bu, tüm gözlemlenebilir evrenin  çapının yaklaşık yüzde 2'si kadardır.

Boşluk ilk olarak 1981 yılında galaksilerin kırmızıya kayma araştırması sırasında keşfedildi. Sonuçlarını "Boötes'te bir milyon megaparsek küp boşluk mu?" başlıklı bir makalede yayınlayan gökbilimciler, topladıkları verilere ilişkin makul bir yorumun, bölgenin "neredeyse galaksilerden yoksun" olduğu yönünde olduğunu kaydetti.

Boötes boşluğunu araştıran gökbilimciler bölgede galaksiler bulmaya başladılar ve 1997'ye gelindiğinde Büyük Hiçlik'te yaklaşık 2.000 galaksi içermesi gereken bir alanda yaklaşık 60 galaksi doğrulandı. Boşluk hakkında, olası bir açıklama, galaksinin daha küçük boşlukların birleşmesinden oluştuğudur.

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