Çin Fıngyün-3 isimli meteoroloji uydusunu fırlattı

Çin, "Fıngyün" uydu ağının parçasını oluşturacak meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinin (SAST) tarafından geliştirildi.

Çin Fıngyün-3 isimli meteoroloji uydusunu fırlattı
Çin meteoroloji uydusunu fırlatıldı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Xinhua'nın haberine göre, "Fıngyün-3 06" uydusu, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından Güneş eş zamanlı yörüngedeki belirlenen konumuna yerleşen uydunun, hava tahmini, afet önleme, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik koruma hizmetleri sağlayacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketiyle gerçekleştirilen 481'inci başarılı taşıma görevi oldu.

İlk kez 1988'de fırlatılan Fıngyün meteoroloji uydularından bugüne dek 4 nesilden 22 uydu uzaya gönderildi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinin (SAST) geliştirdiği uydular, Çin Meteoroloji İdaresinin hizmetinde kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # çin # Şanghay # uzay # meteroloji # uydu
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