Çin Yerli Starlink Uydusunu Fırlattı

Çin, internet uydu ağlarında kullanılacak teknolojileri test etmek için uzaya uydu gönderdi. Çin, SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer bir takımuydu ağı oluşturmayı hedefliyor.

Çin Yerli Starlink Uydusunu Fırlattı
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Çin, yerli Starlik'ini uzaya fırlattı.

People's Daily'nin haberine göre, "Uzay Tabanlı İnternet Uydu Demonstrasyonu" adı verilen test uydusu, Long March 2D roketiyle, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşti. Bu, Long March roketiyle gerçekleştirilen 498. başarılı taşıma görevi oldu.

Uydu, Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikrouydu İnovasyon Akademisi tarafından geliştirildi ve üretildi. Uydudan Çin'in planladığı ulusal internet takımuydu ağı "Guovang" için kullanılacak yörünge teknolojilerinin test edilmesinde yararlanılacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer bir takımuydu ağı oluşturmayı hedefleyen Guovang projesi kapsamında, 12 bin 992 uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

Mikrouydu İnovasyon Akademis, proje için uyduların geliştirilmesinde, Çin Havacılık ve Uzay Teknolojisi ve Bilimi Şirketi ile ana yüklenici olacak.

# çin # Starlink
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