Çin'de Paha Biçilmez Cevher Bulundu! Cevher Nadir Metalleri Barındırıyor

Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC ) yaptığı duyuruya göre, niobobaotit olarak adlandırılan cevher yakın zamanda Çin'in İç Moğolistan'ın Bayan Obo Madencilik Bölgesi'nde keşfedildi. Cevherin baryum, titanyum, demir, klor ve en heyecan vericisi niyobyum açısından zengin olduğunu açıkladılar.

Nibobyum'un Önemi

Niyobyum, çelik gibi alaşımların mukavemetini arttırmak için katkı maddesi olarak kullanılır. Korozyona ve ısıya karşı dayanıklılığı nedeniyle niyobyum içeren metaller roketler, petrol boru hatları ve jet motorları gibi şeylerde yaygın olarak kullanılır. ABD'de neredeyse tüm savaş uçağı motorları niyobyum alaşımlarından yapılmıştır.

Aynı zamanda, son derece düşük bir sıcaklığa soğutulduğunda hiçbir direnç veya enerji kaybı olmadan elektriği iletmesine olanak tanıyan süper iletken özellikleri nedeniyle de beğenilmektedir. Bu kalite, onu parçacık hızlandırıcılar ve MRI tarayıcıları gibi ileri teknoloji ekipmanlarda kullanılan mıknatıslar için çok ihtiyaç duyulan bir malzeme haline getiriyor.

Çin-Moğolistan sınırının sadece 90 kilometre (55 mil) güneyinde bulunan Bayan Obo Madencilik Bölgesi, dünyada bilinen en büyük nadir toprak elementi yataklarına ev sahipliği yapıyor ve Çin'in nadir toprak elementleri küresel pazarındaki hakimiyetinde önemli bir faktör. metaller.

Arzu edilen özellikleri göz önüne alındığında, yeni niyobyum yataklarının keşfinin bazı büyük jeopolitik sonuçları olabilir.

Çin şu anda dünyadaki ham çeliğin yaklaşık yarısını üretiyor ancak şu anda büyük ölçüde Brezilya gibi yerlerden ithal edilen niyobyuma bağımlı. Ancak bu yeni keşif bunu değiştirebilir.

Bu niyobyumun hacmine ve kalitesine bağlı olarak Çin'i kendi kendine yeterli hale getirebilir.