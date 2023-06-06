Bilim insanları binlerce deniz volkanı keşfetti: Deniz volkanları neden araştırılıyor?

DENİZ ALTINDA VOLKANLAR

Bilim adamlarından oluşan bir ekip, okyanusun dibinde 19.000'den fazla yeni deniz volkanları keşfetti. Ekip, keşfi yapmak için uydu verilerini kullandı. Kaliforniya'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden veri analisti Julie Gevorgian, deniz dağlarını keşfeden ekibe liderlik etti. Ekibin yeni bir makalesinde, okyanus tabanının sadece %20'sinin gemiler tarafından haritalandırıldığını söyledi. Okyanus tabanında henüz keşfedilmemiş binlerce deniz dağı olabileceğini söylediler.

Okyanus tabanındaki volkanik aktivite, yaklaşık 3 ila 10 kilometre (yaklaşık 2 ila 6 mil) yüksekliğe çıkabilen deniz dağlarını oluşturur. Bu ayın başlarında ScienceAlert'te keşif hakkında rapor veren Claire Watson'a göre daha küçük deniz dağlarını bulmak daha zor. Watson şu açıklamaları yaptı:

- Magmanın Dünya'nın ince ve kırık kabuğunu iterek geçtiği okyanus ortası sırtlarının yakınında oluşma eğilimindedir.

- Derin denizin karanlığında binlerce metre yükselerek, hiçbir şeyden haberi olmayan denizaltılarını riske atıyor.

DENİZ VOLKANLARINI NASIL BULDULAR?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, Dünya'nın tüm volkanik aktivitesinin dörtte üçü su altında gerçekleşir. Dünya'da olduğu gibi denizaltı volkanlarının hepsi aktif değil.

DİKİŞ DAĞLARINI NASIL BULABİLİRİZ?

Gemiler, okyanus tabanından sekmek için ses dalgalarını kullanan bir teknik olan sonar aracılığıyla onları tespit edebilir. Ancak bu olay gemiler deniz dağlarının üzerinden geçtiğinde olabilir.

Gevorgian'ın ekibi, bilim adamlarının deniz tabanındaki değişiklikleri değil, deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişiklikleri ölçmesine olanak tanıyan, uydu altimetri adı verilen farklı bir teknik kullandı. Deniz yüzeyinin yüksekliğindeki bir değişiklik, deniz tabanındaki deniz volkanlarının mevcudiyetinden kaynaklanan artan bir çekim kuvvetini yansıtabilir. Watson'ın yazdığı :

- Höyük ne kadar büyükse, yerçekimi kuvveti deniz suyunu o kadar yukarı çeker.

Gevorgian ve meslektaşları, bu yöntemi kullanarak 19.325 yeni deniz altı volkanı belirleyerek, ekibin iki üyesinin daha önce 2011'de katalogladığı 24.643 haritalanmış deniz dağına ekleyerek ve süreçteki bazı hataları düzeltti.

Aslında bu, toplamı 43.454 deniz altı volkanlarını getiriyor ve bildiğimiz sayıyı neredeyse ikiye katlıyor.

Yeni keşfedilen deniz volkanlarının çoğunun daha önce uydu verilerinde tespit edilemeyecek kadar küçük olduğunu yazdı.

SARAL'dan gelen uydu verilerinin doğruluğunu iyileştirmek için son gelişmeler resmi değiştirdi.

NEDEN DENİZALTI VOLKANLARI İNCELENİYOR?

• Bilim adamları, deniz dağlarının yerlerini haritalayarak Dünya'nın tektonik plakalarını ve jeomanyetik alanını daha iyi anlayabilirler.

• Çalışmaya göre volkanlar, Dünya'nın mantosunun yapısı ve sıcaklığı hakkında bilgi sağlayabilir ve derin okyanus akıntıları deniz dağlarından etkilenir. Akıntılar ve deniz dağları etkileşime girdiğinde, akıntılar yukarı doğru itilir ve soğuk su taşır...

• Deniz dağları mineraller açısından zengin olduğundan ve çeşitli deniz yaşamı için bir yaşam alanı işlevi görebildiğinden, bilim adamları okyanus yüzeyinin altında ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ellerinden geldiğince çok deniz dağını keşfetmeye ve haritalandırmaya koyuldular.

Kaynak: https://earthsky.org/earth/19000-undersea-volcanoes-found-on-ocean-floor/