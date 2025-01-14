Deprem uzman Ahmet Ercan Marmara'yı uyardı: "Bu bölge yerleşime kapatılmalı"

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün farklı illerde depremler yaşarken, uzmanlar uyarılarını sıkça yinelemeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı uyarılarla dikkat çeken ve medyanın gündeminde yer alan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, açıklamasında bu depremin yalnızca İstanbul’u değil, Marmara Bölgesi'nin geniş bir kısmını etkileyeceğini belirtti.

O BÖLGELERİ İŞARET ETTİ

Dikkatleri üzerine çeken deprem uyarılarıyla bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret ederek, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede büyük bir hareketlilik yaşanabilir” dedi. Ercan, olası bir depremde ciddi tehlikeler olacağına dikkat çekerken, “Fakat ne yazık ki bu bölgedeki sanayi hızla gelişiyor” diye belirtti.

Geçmişteki depremlerle kıyaslama yapan Ercan, depremlerin yineleme olasılığını hatırlattı. 1999 Gölcük Depremi sonrası bölgede gerilimin azaldığını ancak Marmara'nın genelinin büyük bir deprem riski taşıdığını ifade etti. "Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez" diyen Ercan, bölgedeki yer hareketlerini değerlendirerek, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün birleşme olasılığına dikkat çekti.

TARİH VERDİ

Beklenen depremin zamanlamasıyla ilgili de açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, "Marmara Depremi 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebilir. Ancak bu süre zarfında Marmara bölgesinde her an bir hareketlilik yaşanabilir, çünkü bölge deprem yorgunu" dedi. Ercan, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de olası depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı.