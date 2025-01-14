İstanbul Barosu Yönetimine dava

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, 21 Aralık'ta yapılan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle dava açıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul Barosu Yönetimine dava
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle dava açıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni bir baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada, PKK üyeliğiyle suçlanan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddialarıyla ifade vermişti.

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