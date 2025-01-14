150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere yönelik olarak 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ve artırılmış doğum yardımı müjdesini duyurdu. Peki başvurular nasıl yapılacak?

Mert Sagit Mert Sagit
150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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150 bin TL'lik kredi, 2 ay ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. "Faizsiz evlilik kredisine e-Devlet'ten nasıl başvurulur?" ve "Çocuk yardımı nasıl alınır?" gibi sorular sıkça soruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı çerçevesinde, evlenmek isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 48 ay vade ile sunulacak. Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Evlilik kredisine başvuracak olanların yerine getirmesi gereken şartlar ise şu şekilde:

  • T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
  • 18-29 yaş arasında bulunmak,
  • Taşınmaz sahibi olmamak,
  • Gelir durumunun belirlenen sınırın altında olması,
  • Resmi nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak,
  • Evlilik öncesi ve sonrası sunulan eğitimlere katılmayı taahhüt etmek,
  • Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak.

     

150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden yapılır? İşte e-Devlet ekranı

Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını yapabilecek.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

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