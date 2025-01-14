Şanlıurfa'da feci kaza! 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da feci kaza! 10 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobil ile R.Ç. kontrolündeki 01 AKA 098 plakalı otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 10 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

şanlıurfa trafik kazası
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