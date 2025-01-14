İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi sürecek!

AKOM, İstanbul için 14 Ocak ve diğer günler için hava durumu raporunu duyurdu. Raporda, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisini hafta boyunca sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul ve çevresi ile Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmaya devam edeceği bildirildi. AKOM, yağışlı ve soğuk hava koşullarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hissedilen sıcaklık 2 derece!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.

19 Ocak'a kadar devam edecek!

İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak'a kadar normalin altında kalmasının beklendiği açıklandı.

O ilçelere kar yağacak!

Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu.