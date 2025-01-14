Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da! Üst düzey fon yöneticileriyle toplantılar yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye suni teneffüs olması için sıcak para arayışına çıktı. Bakan Şimşek 2025'in ilk yatırımcı buluşması için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

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Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da! Üst düzey fon yöneticileriyle toplantılar yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para arayışı için Londra'ya gitti.

Bakan Mehmet Şimşek, Londra ziyareti kapsamında ⁠uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri, kıdemli ekonomistler ile finans sektörünün önde gelen üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Yılın ilk yatırımcı buluşmaları için İngiltere'de bulunan Mehmet Şimşek'in Londra temasları 14-17 Ocak günleri arasında olacak.

Şimşek, İngiltere'deki temaslarında, fon yönetimleri ve uluslararası finans kuruluşlarına geçen yılın değerlendirmesi ve 2025 ekonomi programı hakkında bilgiler verecek.

Temasları kapsamında yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek Bakan Şimşek, bu görüşmelerde yer alacak üst düzey isiemlere Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak.

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