Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN, HALEVA İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi.