85 yıllık hayat, 41 yıllık liderlik: Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

Son Dakika haberine göre, Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın vefatı, Türk Yahudi Toplumu tarafından sosyal medya üzerinden “Baruh Dayan Ha Emet” (Hak yargıç kutsaldır) ifadesiyle duyuruldu.

Haleva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın omzuna ellerini koyduğu anlarla hafızalara kazınmıştı.

TÜRKİYE’NİN 3. HAHAMBAŞI

1940 yılında İstanbul’da doğan İsak Haleva, eğitimine Beyoğlu Musevi Lisesi’nde başladı. Daha sonra Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında uzmanlaşarak Rav derecesi aldı. 1961-1963 yılları arasında vatani görevini tamamlayan Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu.

41 yıl boyunca Hahambaşı Vekilliği görevini yürüten Haleva, 2002 yılında Haham David Asseo’nun vefatının ardından yapılan seçimlerde Türkiye’nin 3. Hahambaşı olarak seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile göreve başlayan Haleva, bu görevi boyunca Türkiye Yahudi toplumunun dini liderliğini üstlendi.

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani Dili dersleri verdi. Ayrıca Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde lisansüstü öğrencilere İbranice eğitimi verdi. Yahudi ilahiyatı, Tevrat ve Talmud üzerine birçok araştırma ve makale yayımlayan Haleva, Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesiydi.

Türkçe dışında İbranice, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Ladino ve Aramice bilen Haleva, dil konusundaki ustalığıyla da dikkat çekti. 2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralanan Haleva, hayatını Türk Yahudi toplumunun birliği ve refahı için adamış bir lider olarak anılıyor.

HAHAMBAŞILIK NEDİR?

Hahambaşılık, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1835 yılında II. Mahmud tarafından resmi bir kurum haline getirilmiştir. Bu kurum, Yahudi toplumunun dini liderliğini temsil eder ve Hahambaşı, yalnızca kendi bölgesindeki Yahudilerin dini liderliğini yapar.