9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları açıklandı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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