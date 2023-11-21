Dünya'nın Ekseni Bu Yüzden Kaymış! İklimlerin Değişmesine Neden Olabilir

Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) şaşırtıcı bir duyuruya imza attı. Dünya'da yaşayan fazla nüfusun etkisi ile alakalı 8 milyar insanın o kadar çok yeraltı suyunu yer yüzüne pompaladıklarını ve bu yüzden dünyamızın hareketliliğinde değişmeler olduğunu söyledi. Örneğin, tarım, madencilik veya evsel kullanım için yeraltı suyunun çekilmesi, Dünya'nın kütlesinde hafif ama fark edilir bir kaymaya neden oldu. Bu da, Dünya'nın dönme kutbunun son yirmi yılda yaklaşık bir metre dolaşmasına neden oldu.

Spesifik olarak, büyük su kütlelerini hareket ettiren insanlar Dünya'yı yaklaşık 31,5 inç (80 cm) doğuya eğdi. Bu Dünya'nın hareketliliğinde ki değişim sadece 1993 ile 2010 yılları arasında ki kısa bir zaman içerisinde gerçekleşti.

Yeraltı Suyunun Dünya'nın Dönüşünde Etkisi

Bilim adamları, insanların 1993'ten 2010'a kadar 2.150 gigaton yeraltı suyu pompaladığını tahmin eden iklim modelleri üzerinde çalıştılar. Bu kadar çok yeraltı suyunu tüketip yüzeye eklemek, deniz seviyesinin 0,24 inçten (6 milimetre) fazla yükselmesine eşit olacaktır. Bu tahmini doğrulamak için, bilim adamları Dünya'nın dönme kutbuna baktılar. Dönme kutbu, Dünya'nın etrafında döndüğü eksendir. Suyun dağılımı ve ağırlığı bu dönüşü etkileyebilir.

Bilim insanları Dünya'nın ekseninde ki kaymayı iklimlerin değişmesinin yanı sıra Dünya'nın yeraltı kaynaklarının da büyük etkisi olduğunu gözlemledi.

Artı, yeraltı suyunun önemli olduğu yerlerden pompalanıyor. Yeraltı suyunun orta enlemlerde yeniden dağıtılmasının Dünya'nın dönüşü üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Bu, Kuzey Amerika'nın çoğu, Avrupa ve Asya'nın çoğu. Ve çalışma, en büyük su dağıtım bölgelerinin batı Kuzey Amerika ve kuzeybatı Hindistan'ın orta enlemlerinde olduğunu buldu.

Bilim insanları ayrıca Dünya'nın dönme kutbundaki bu değişikliğin mevsimlerimizi değiştirmediğini ancak daha büyük zaman ölçeklerinde, bu kayma iklimi etkileyeceğini söylediler.