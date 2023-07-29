Dünya'nın en büyük teleskobu! Çin uzayı bunun ile gözlemleyecek

Dünyanın en büyük güneş gözlem radyo teleskopları dizisi Çin'in güneybatısında deneme çalışmalarına başladı.

Daocheng Solar Radyo Teleskobu (DSRT), her biri 19,7 feet (6 metre) çapında 313 çanaktan oluşuyor ve çevresi 1,95 mil (3,14 kilometre) olan bir daire oluşturuyor. Halkanın merkezinde 328 feet (100 m) yüksekliğinde bir kalibrasyon kulesi bulunmaktadır.

Dizi, altı ay süren hata ayıklama ve testlerden geçerek güneş aktivitesini yüksek hassasiyetle tutarlı ve güvenilir bir şekilde izleme kapasitesini ortaya koydu.

ÇİN UZAYI BUNUN İLE GÖZLEMLEYECEK

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK TELESKOBU NEREDE?

Bilim insanları çok daha büyük bir teleskobun etkisini taklit etmekte ve çok sayıda çanakla güneşten elektromanyetik radyasyon toplayarak çok daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet elde etmektedir. Sinyaller birleştirilir ve daha sonra görüntüleri yeniden oluşturmak için sofistike matematiksel algoritmalar kullanılır.

DSRT, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bir plato üzerinde, Daocheng İlçesinde yer almaktadır. Ana görevi güneşi sürekli izlemek ve güneş patlamaları ile koronal kütle atımlarını (CME'ler) gözlemlemektir. Ayrıca pulsarlar, hızlı radyo patlamaları ve asteroitler için izleme ve erken uyarı yöntemlerine yönelik araştırmalara da yardımcı olacaktır.

DSRT, Çin Bilimler Akademisi (CAS) bünyesindeki Ulusal Uzay Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiştir. Dizi, Çin'in önemli bir ulusal bilim ve teknoloji altyapısı olan uzay hava durumu izleme Meridyen Projesi'nin bir parçasıdır.