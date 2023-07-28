Antik Çağ'ın Çin mimarisindeki yapışkan pirinç sırrı neydi? Çin Seddi'nde bu icadı mı kullandılar?

2010 yılında araştırmacılar, Eski Çin Mimarisinde kullanılan, yapışkan pirincin sırrını çözdü ve bir makale yayınladı. Bu makaleye göre, kireç harcına yapışkan pirinç ilavesi, ikincisinin bir bağlayıcı malzeme olarak mukavemetini arttırmıştır.

Araştırmacılara göre bu tekniğin en eski kaydı, Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) Song Yingqing tarafından derlenen bir ansiklopedi olan Tian Gong Kai Wu'da ("Doğanın Eserlerinin Sömürülmesi" anlamına gelir) bulunabilir. Bununla birlikte, arkeolojik kanıtlar, yapışkan pirinç-kireç harcı tekniğinin çok daha erken bir tarihte, kesin olarak Güney-Kuzey Hanedanlığı'ndan (MS 386 - 589) önce geliştirildiğini gösteriyor gibi görünüyor.

MİMARİDE YAPIŞKAN PİRİNCİN KULLANILMASI

Belki de bu çalışmanın en iyi yanı pratik işlevidir. Ne de olsa araştırmanın amacı, yapışkan pirinç-kireç harcının " tarihi yığma yapının restorasyonu " için kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktı. Eski binaların restorasyonu ile uğraşan herkes, restore edilen bir bina için doğru malzemeleri almanın son derece önemli olduğunu bilir.

Bunun nedeni, eski yapılarda kullanılan tuğlaların günümüzde kullanılanlardan daha yumuşak olmasıdır. Sonuç olarak, saf harç çok güçlü olabilirdi ve sonunda tuğlaları tahrip edebilirdi. Dolayısıyla harcı biraz yumuşatmak için organik madde katılmış olacaktı. Eski binaların restorasyonunda eski teknikler kullanılarak, yalnızca tarihsel doğruluk elde edilemez, aynı zamanda binaların kendileri de çok daha uzun süre ayakta kalabilir.

2013 yılında, Heritage Science dergisinde Yapışkan Pirinç-Kireç Harcı ile ilgili başka bir çalışma yayınlandı . Bu, belirli bir alanla ilgiliydi ve "Jiange'deki At Durdurulmuş Duvarın yapışkan pirinç kireç harcının incelenmesi" başlığını taşıyordu. Araştırmacılar önceki çalışmayla benzer bir sonuca vardılar: