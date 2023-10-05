Dünyanın En Eski Suyu Bulundu! Analizler Suyun Yaşını Ortaya Çıkardı

2016 yılında bir grup jeolog Kanada'da yaptıkları çalışmalar sürecinde dünyanın en eski suyunu buldular. Dünyanın en eski suyunu analiz için laboratuvara gönderen jeologlar, analizlerden sonra suyun tadına baktılar. Dünyanın en eski suyundaki analizler suyun 1.5 milyar ve 2.64 milyar yıl eskilere uzandığını ortaya çıkardı. Dünyanın en eski suyu yer yüzünden yaklaşık 3 km derinlikte bulunuyor.

Dünyanın En Eski Suyunun Hacmi Şaşırttı

Dünyanın en eski suyu üzerinde çalışmaları yürüten ekibin yöneticisi Profesör Barbara Sherwood Lollar, BBC News'e şöyle konuştu:

- İnsanlar bu suyu düşündüklerinde, bunun kayanın içinde hapsolmuş küçük bir miktar su olduğunu varsayıyorlar. Fakat aslında üzerinize çok fazla köpürüyor. Bu şeyler dakikada litre oranında akıyor; suyun hacmi herkesin beklediğinden çok daha büyük.

Ekip, suda bir zamanlar yaşamın mevcut olduğunu gösteren izler buldu.

Profesör Barbara Sherwood Lollar, dünyanın en eski suyu hakkında konuşmasına şunları ekledi:

- Sudaki sülfata baktığımızda yaşamın varlığını gösteren bir parmak izi görebildik. Sıvılarda gördüğümüz sinyalin mikrobiyoloji tarafından üretilmiş olması gerektiğini ve en önemlisi çok uzun bir zaman ölçeğinde üretilmiş olması gerektiğini gösterebildik. Bu imzayı oluşturan mikroplar bunu bir gecede yapmış olamaz" diyen Sherwood Lollar, "Bu, jeolojik zaman ölçeğinde organizmaların bu sıvılarda mevcut olduğunun bir göstergesi olmalı.

Işık olmadan mikroplar radyasyondan üretilen substratları kullanarak hayatta kaldılar.

Dünyanın En Eski Suyu Hakkında Teoriler

Dünyanın en eski suyunun ne kadar süre daha orada olacağı hakkında teorilerde bulunan Profesör Barbara Sherwood Lollar, şu sözleri söyledi:

- Bu antik sudaki sülfat, aşağı doğru akan yüzey suyundaki modern sülfat değil. Bulduğumuz şey, hidrojen gibi sülfatın da aslında su ve kaya arasındaki reaksiyonla yerinde üretildiğidir." Alberta Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nde yardımcı doçent olan Long Li, bir basın açıklamasında şunları söyledi : "Bunun anlamı, reaksiyonun doğal olarak meydana geleceği ve su ile kaya temas halinde olduğu sürece, potansiyel olarak milyarlarca yıl boyunca devam edebileceğidir.

Dünyanın en eski suyu keşfi herkesi şaşırtmış gibi görünüyor. Sosyal medyada gündem olan dünyanın en eski suyu hakkında sosyal medya kullanıcıları, "tadı nasıldır?" diye sorular sormaya devam ediyor.

Dünyanın en eski suyu hakkında konuşan Sherwood Lollar, su hakkında tahminlerde bulunmaması yardımcı oluyor. Dünyanın en eski suyu hakkında Sherwood Lollar, şu sözleri söylüyor:

- Eğer kayalarla çalışan bir jeologsanız, muhtemelen pek çok kaya yaladınız demektir.

En son olarak Sherwood Lollar, dünyanın en eski suyu hakkında çok acı ve tuzlu olduğunu ifade ederek, deniz suyundan daha tuzlu olmasının bilim dünyası adına sevindirici olduğundan bahsetti.