Dünyanın En Pahalı Baharatı! Altından Daha Değerli

Dünyada çok değerli nadir bulunan mantarları duymuşsunuzdur ve ne kadar pahalı olduklarını yazarlar. Peki mantarlardan ve hatta altından daha değerli bir baharatın olduğunu biliyor muydunuz ? Lezzet üzerinde büyük bir etki yaratmak için yalnızca çok küçük bir miktara ihtiyacınız olan yumuşak kırmızı parçaları muhtemelen görmüşsünüzdür.

Dünyanın En Değerli Baharatı

Dünyanın en pahalı baharatı derken, tabi ki de safrandan bahsediyoruz. Safran çiğdeminin mor çiçeklerinden elde edilir. Çiçeğin dişi üreme sisteminin bir parçası olarak polen taşıyan parlak turuncu tepecik olarak başlar ve daha sonra dünyanın en değerli baharatı haline gelir. Neden bu kadar pahalı? Diye soracak olursanız, safran hasadının çok zor olduğunu söyleyebiliriz.

Safran, her çiçeğin ortasındaki üç tepecikten toplanır ve bunların elle toplanması gerekir. Bu, tek bir kilo safranın 75.000 kadar çiçeği temsil edebileceği anlamına geliyor. Buna çiçeğin yalnızca dünyanın belirli bölgelerinde yılın birkaç kısa haftasında çiçek açtığı gerçeğini de eklerseniz, bu daha da zorlu bir işlem haline gelir.

Toplandıktan sonra inanılmaz derecede kırılgandırlar ve dikkatle toplanıp saklanmaları gerekir, bu da çiftçilik sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirir. Stigmalar daha sonra tepsilere yayılarak ve kömür ateşinde yavaş yavaş kurutularak daha tanıdık kurutulmuş safran formuna dönüştürülür. Aceleye getirilemeyecek kadar zaman alıcı bir süreç olduğu için bu da maliyete katkıda bulunur.

Safran gerçekten çok pahalı bir bitkidir, bu nedenle birçok sahte alternatifini piyasada mevcut olması belki de şaşırtıcı değil. Boyalı mısır ipeğinden tutun aspir, pancar lifi ve sadece eski kırmızı kağıt parçalarına kadar her şeyi kimyasal ilaçlar ile safran olarak satmaları kaçınılmaz.

Safran aromasını üretmenin zorluğu kadar, bakımı da kolay değildir. Dolayısıyla safranın raf ömrü kısadır ve uygun şekilde saklanması gerekir.

Tüm bunların sonunda dünyanın en pahalı baharatı oldukça çok yönlü ve etkileyici bir bitkisel ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yemeklere farklı bir aroma ve lezzet katan, hafif tatlı, dünyevi tadı nedeniyle yemek pişirmede aranır. Ayrıca yemeği altın rengine boyayarak daha iyi görünmesini sağlayabilir ve özel günlerde yemeklerde ve bazı tatlılarda göreceğiniz bir şeydir.