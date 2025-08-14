Dünyanın ilk insansı robot olimpiyatları başladı!

Çin, tarihe geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 16 ülkeden 280 takım ve 500’den fazla insansı robotun katıldığı 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 3 gün sürecek etkinlikte robotlar 25 farklı büyük yarışmada rekabet edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dünyanın ilk insansı robot olimpiyatları başladı!
Yayınlanma:

Çin, yapay zeka destekli teknolojiler alanındaki liderliğini bir adım öteye taşıyarak dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Resmî açıklamalara göre, bugün başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları etkinliği üç gün boyunca devam edecek.

280 TAKIM, 500'DEN FAZLA ROBOT YARIŞACAK

Webtekno'nun haberine göre, etkinlik, 16 farklı ülkeden gelen 280 takımın tasarladığı 500’den fazla insansı robotun katılımıyla gerçekleşiyor. Çinli kaynakların verdiği bilgiye göre, turnuvaya Çin ve ABD'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, Pakistan, Meksika, Portekiz, Japonya ve Brezilya gibi ülkeler katılıyor. Türkiye'nin ise listede yer almadığı belirtildi.

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapsamında toplamda 25 büyük yarışma düzenlenecek. Atletizm, futbol, boks ve dans gibi spor dallarının yanı sıra malzeme taşıma, ilaç paketleme, otel resepsiyonu ve temizlik gibi çeşitli alanlarda yarışmalar yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek toplam aktivite sayısının 500’ü aşacağı duyuruldu.

İddialar gündeme bomba gibi düştü: Galatasaray'dan şok açıklamaİddialar gündeme bomba gibi düştü: Galatasaray'dan şok açıklamaSpor
Bankalar arasında faiz savaşı! 3 milyon TL için 32 günde en yüksek getiriyi hangi banka sağlıyor?Bankalar arasında faiz savaşı! 3 milyon TL için 32 günde en yüksek getiriyi hangi banka sağlıyor?Ekonomi
çin Robot olimpiyat
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon TL'ik tazminat davası
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma
"AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geldi!"
Uzmanlar arasında görüş ayrılığı
Özlem Çerçioğlu'ndan ilk açıklama geldi
MSB’den sahte diplomalar iddialarına açıklama
Osmaniye orman yangını faciası
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor?
2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı
Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Perseid meteor yağmuru büyüledi Perseid meteor yağmuru büyüledi
Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu