Dünyanın ilk insansı robot olimpiyatları başladı!

Çin, yapay zeka destekli teknolojiler alanındaki liderliğini bir adım öteye taşıyarak dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Resmî açıklamalara göre, bugün başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları etkinliği üç gün boyunca devam edecek.

280 TAKIM, 500'DEN FAZLA ROBOT YARIŞACAK

Webtekno'nun haberine göre, etkinlik, 16 farklı ülkeden gelen 280 takımın tasarladığı 500’den fazla insansı robotun katılımıyla gerçekleşiyor. Çinli kaynakların verdiği bilgiye göre, turnuvaya Çin ve ABD'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, Pakistan, Meksika, Portekiz, Japonya ve Brezilya gibi ülkeler katılıyor. Türkiye'nin ise listede yer almadığı belirtildi.

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapsamında toplamda 25 büyük yarışma düzenlenecek. Atletizm, futbol, boks ve dans gibi spor dallarının yanı sıra malzeme taşıma, ilaç paketleme, otel resepsiyonu ve temizlik gibi çeşitli alanlarda yarışmalar yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek toplam aktivite sayısının 500’ü aşacağı duyuruldu.