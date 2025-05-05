Efsane uygulama artık tarih oldu: Resmen kapandı!

Bir döneme damgasını vuran Skype, bugün itibarıyla hizmetlerini sonlandırdı. Microsoft, artık tüm odağını Teams’e çevirdi. Peki, Skype neden tarihe karıştı?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Efsane uygulama artık tarih oldu: Resmen kapandı!
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Microsoft’un sahibi olduğu ve 20 yılı aşkın süredir hizmet veren sesli ve görüntülü iletişim uygulaması Skype, 3 Mayıs itibarıyla resmi olarak kullanımdan kaldırıldı. 2003 yılında kullanıcılarla buluşan Skype, özellikle 2010'lu yıllarda 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşarak dijital iletişim dünyasında çığır açmıştı.

Skype’ın sonlandırılmasıyla ilgili Microsoft tarafından yapılan açıklamada, kararın "müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilmek" amacıyla alındığı belirtildi. Şirket, artık kurumsal iletişim aracı olan Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını duyurdu.

Microsoft, mevcut Skype kullanıcılarının verilerinin Teams platformuna otomatik olarak aktarılacağını da bildirdi. Böylece kullanıcılar iletişim geçmişlerine ve bağlantılarına Teams üzerinden erişebilecek.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte çevrim içi toplantıların ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması, Skype’a olan ilginin yerini zamanla Zoom ve Teams gibi daha entegre çözümlere bırakmasına neden oldu. Skype, özellikle 2000’li yılların sonu ve 2010’ların başında hem bireysel kullanıcılar hem de küçük işletmeler için vazgeçilmez bir iletişim aracıydı.

Skype’ın kapanmasıyla birlikte, dijital iletişimde bir dönemin de sonuna gelinmiş oldu. Microsoft’un gelecekteki iletişim stratejisi artık tamamen Teams merkezli olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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