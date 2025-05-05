Derbi sonrası dış basın Fenerbahçe’yi manşetlere taşıdı

Trendyol Süper Lig’in şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Avrupa medyasında çarpıcı başlıklarla yer aldı. Deplasmanda Beşiktaş’ın 1-0’lık zaferiyle sonuçlanan karşılaşmada, Gedson Fernandes’in golü belirleyici oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir derbi galibiyeti daha alırken, Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı 8’e çıkan sarı-lacivertliler için bu mağlubiyet, adeta matem havası estirdi.

İSPANYA BASINI: “MOURINHO YELKENLERİ İNDİRİYOR”

İspanyol gazetesi AS, maç sonrası analizinde şu ifadelere yer verdi:

“Mourinho maç boyunca bir kez bile gülmedi. Takımının performansından oldukça rahatsız olan Portekizli teknik adam, maç bitiminde Solskjaer’e soğuk bir şekilde sarıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmadan soyunma odasına gitti.”

Gazete, Galatasaray’ın net galibiyetinden sonra Fenerbahçe’den beklenen tepkinin gelmediğini ve Jose Mourinho’nun şampiyonluk umutlarının fiilen sona erdiğini yazdı.

PORTEKİZ BASINI: “FERNANDES YILDIZLAŞTI, BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANDI”

Portekiz basını ise, vatandaşı Gedson Fernandes’in attığı golle takımını zafere taşımasına odaklandı. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi deplasmanda mağlup etmesini “kritik bir zafer” olarak yorumlayan gazeteler, Fernandes’in performansını övdü.

İtalya merkezli analizlerde ise şampiyonluk yarışına odaklanıldı. Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası Galatasaray’ın şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığına vurgu yapan gazeteler, “Süper Lig’de alınacak 12 puan kaldı ve Galatasaray 8 puan farkla lider” ifadelerini kullandı.

Dış basında sıkça yer bulan bir diğer detay ise Fenerbahçe’nin bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı çıktığı beş derbi maçta da galibiyet alamamış olması.