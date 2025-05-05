Gökyüzü turuncuya döndü: Kum fırtınası hayatı felç etti

Suudi Arabistan’ın el-Kasım bölgesi, 3 Mayıs Cumartesi günü etkisini göstermeye başlayan şiddetli bir kum fırtınasına teslim oldu. Özellikle Kasim şehri ve çevresindeki yerleşim birimlerinde fırtına nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı, gökyüzü turuncu renge büründü, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kum fırtınasının pazar günü de etkisini sürdürmesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları yaşananları görüntüleyerek platformlarda paylaştı. Görüntülerde, bazı bölgelerin tam anlamıyla karanlığa gömüldüğü, insanların açık havada bulunmakta zorlandığı görüldü.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğun kum bulutları altında kalan şehirde gündüz saatlerinde dahi farların açık olduğu, sürücülerin yol almakta zorlandığı, birçok kişinin dışarı çıkmaktan kaçındığı gözlemlendi.

METEOROLOJİDEN UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada özellikle solunum yolu hastalığı olan bireylerin dışarı çıkmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin farlarını açık tutmaları, yavaş seyretmeleri ve gerekmedikçe yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.