Elon Musk açıkladı: Twitter'a yeni gelen özellik sizi çok şaşırtacak
Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını açıkladı.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.
Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.
Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu AjansıİMECE'nin uzay yolculuğu ertelendi İMECE uzaya fırlatılıyor TCG Anadolu TSK envanterine girdi İMECE 11 Nisan'da uzaya fırlatılacak