Fay yasası neden önemli

Prof. Dr. Hasan Sözbilir fay üzerindeki yapıların riskini bu sözlerle anlattı. Büyük riske karşı önlem alabilmek için de fay yasasının önemine vurgu yaptı.

- Fay yeryüzünü kıracaksa orada fiziksel bir hareket gerçekleşiyor. Mesela 6 Şubat depreminde 7 buçuk metre bir hareket gerçekleşti. Hangi yapı olursa olsun üzerinde durma şansınız yok.

Türkiye’de 24 şehir, 80’i aşkın ilçe, 500’ü aşkın da mahalle fay hattı üzerinde bulunuyor. Bilimsel araştırmalara göre de doğrudan fay hattı üzerinde bulunan yapılar ciddi risk taşıyor.



Türkiye’de Fay yasası olmadığı için de fay hattı üzerinde bulunan yapılar ya da yeni inşa edilecek yapılar tartışma konusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir fay yasasının hayata geçmesiyle beraber bu bölgelerin yapılaşmaya kapatılıp riskin azaltılması gerektiğini söyledi.



Ülkemizde milyonlarca kişi fay hattı üzerindeki 100 binden fazla binada yaşamını sürdürüyor. Profesör Sözbilir, yasanın meclisten geçmesiyle beraber aktif fayların bulunduğu alanların yapılaşmaya kapatılması gerektiğini belirtti.



Öte yandan AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Doğal Afetler ve Fay Yasası’nın çıkarılması” vaadine yer verdi. Fakat konuya dair henüz somut bir adım atılmadı.



