Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı: AMOLED ekran, 12 güne varan pil süresi

Garmin, fitness odaklı Venu serisinin en yeni üyesi Garmin Venu 4 modelini kullanıcılarla buluşturdu. Bir önceki nesle kıyasla dikkat çekici yeniliklerle gelen akıllı saat, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

41 MM VE 45 MM KASA SEÇENEĞİ

Garmin Venu 4, iki farklı boyut seçeneğiyle satışa sunuluyor. 41 mm versiyonunda 1.2 inç büyüklüğünde 390x390 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran bulunurken, 45 mm modelinde 1.4 inçlik 454x454 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran tercih edilmiş.

GELİŞMİŞ SAĞLIK VE FİTNESS ÖZELLİKLERİ

Yeni model; ECG, kandaki oksijen, uyku ve stres takibi, değişken nabız ölçümü, vücut enerji ölçümü, su tüketim takibi gibi gelişmiş sensörlerle donatılmış durumda. Ayrıca 25 farklı spor modu, entegre LED fener ve 5ATM suya dayanıklılık özelliği de saatte yer alıyor.

BAĞLANTI VE KULLANIM DETAYLARI

Saatte Garmin Pay, dahili depolama, metin tabanlı cevaplar ve sesli görüşme desteği bulunuyor. Kullanıcılar, Google Maps desteğiyle birlikte yön bulma konusunda da ek kolaylık elde ediyor.

41 mm’lik modelde 33 gram ağırlık, 18 mm silikon kayış, 10 gün standart kullanım ve 3 gün her zaman açık ekran süresi sunuluyor. 45 mm versiyon ise 22 mm silikon kayışla geliyor ve 12 gün standart kullanım, 4 gün her zaman açık ekran süresi vadediyor.

FİYATI

Garmin Venu 4, global pazarda 550 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.