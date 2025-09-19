Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı: AMOLED ekran, 12 güne varan pil süresi

Garmin’in yeni nesil akıllı saati Venu 4 resmen tanıtıldı. 41 mm ve 45 mm kasa seçenekleriyle gelen model, AMOLED ekran, 12 güne kadar pil ömrü, gelişmiş sağlık ölçümleri ve sesli görüşme desteğiyle öne çıkıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı: AMOLED ekran, 12 güne varan pil süresi
Yayınlanma:

Garmin, fitness odaklı Venu serisinin en yeni üyesi Garmin Venu 4 modelini kullanıcılarla buluşturdu. Bir önceki nesle kıyasla dikkat çekici yeniliklerle gelen akıllı saat, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

41 MM VE 45 MM KASA SEÇENEĞİ

Garmin Venu 4, iki farklı boyut seçeneğiyle satışa sunuluyor. 41 mm versiyonunda 1.2 inç büyüklüğünde 390x390 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran bulunurken, 45 mm modelinde 1.4 inçlik 454x454 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran tercih edilmiş.

GELİŞMİŞ SAĞLIK VE FİTNESS ÖZELLİKLERİ

Yeni model; ECG, kandaki oksijen, uyku ve stres takibi, değişken nabız ölçümü, vücut enerji ölçümü, su tüketim takibi gibi gelişmiş sensörlerle donatılmış durumda. Ayrıca 25 farklı spor modu, entegre LED fener ve 5ATM suya dayanıklılık özelliği de saatte yer alıyor.

BAĞLANTI VE KULLANIM DETAYLARI

Saatte Garmin Pay, dahili depolama, metin tabanlı cevaplar ve sesli görüşme desteği bulunuyor. Kullanıcılar, Google Maps desteğiyle birlikte yön bulma konusunda da ek kolaylık elde ediyor.

41 mm’lik modelde 33 gram ağırlık, 18 mm silikon kayış, 10 gün standart kullanım ve 3 gün her zaman açık ekran süresi sunuluyor. 45 mm versiyon ise 22 mm silikon kayışla geliyor ve 12 gün standart kullanım, 4 gün her zaman açık ekran süresi vadediyor.

FİYATI

Garmin Venu 4, global pazarda 550 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”Spor
Rusya’'da 7.8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldıRusya’'da 7.8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldıDünya
Şehrin yarısı elektriksiz kalacak! Kesinti saatleri belli oldu, 19 Eylül elektrik kesinti listesiŞehrin yarısı elektriksiz kalacak! Kesinti saatleri belli oldu, 19 Eylül elektrik kesinti listesiElektrik Kesintisi
akıllı saat
Günün Manşetleri
“Türkiye, Çin, Rusya ittifakı bir uygarlık tercihidir”
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu
"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"
Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı
Erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık stratejisi yolda
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Çok Okunanlar
AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem
Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti
“Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda” “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”
Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı
Meteoroloji uyardı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Meteoroloji uyardı: Bardaktan boşanırcasına yağacak!