Güneş Sistemi'nde heyecanlandıran keşif!

Gökbilimciler, daha önce Güneş Sistemi'nde bilinmeyen uydular keşfetti. Hawaii ve Şili'deki teleskoplarla yapılan keşifte, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün de küçük bir uydusu olduğu görüldü.

Uluslararası Astronomi Birliği yeni keşifleri duyurdu. Buna göre Neptün'ün uydu sayısı 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldi.

NEPTÜN'ÜN ETRAFINDA 27 YILDA BİR TUR ATIYOR

Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden gök bilimci Scott Sheppard, Neptün'ün küçük uydusunun, Güneş'ten en uzak buzlu gezegenin etrafında yaklaşık 27 yılda bir turu tamamladığını söyledi. Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti.

Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.