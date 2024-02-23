NASA'dan uyarı! hazırlıklı olun!

NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Havacılık ve uzay ajansı Perşembe günü, 22 Şubat 2024 (TSİ 10:34) tarihinde TSİ 17:34'te zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlamasının haberini yayınladı.

GÜNEŞ PATLAMASININ KATEGORİLERİ

Bu X6.3 patlaması, 2017'den bu yana Güneş'te kaydedilen en büyük patlamadır. Space Weather Live'daki tarihi güneş patlamaları listesinde 27. sırada yer alıyor. Listedeki en büyük olay X40 olarak derecelendirilmiştir.

X6.3 patlamasını Çarşamba günü X1.8 ve Perşembe günü ise X1.7 dereceli bir olay takip etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, X6.3 patlamasının yüksek frekanslı telsiz operatörleri için geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

En azından patlama sırasında gezegenin güneşli tarafında ve olayın genel halk için önemli bir tehdit oluşturmadığını da ekledi.

Bu patlamalar, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi. Bu X6.3 patlaması bu döngünün en büyüğüdür, ancak muhtemelen bu unvanı uzun süre koruyamayacaktır.