6500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldürdü!

İsmail Karabıyık 43 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta kıraathane işletmecisiydi. Olay 21 Şubat günü sabah 08.30 saatlerinde meydana geldi. İsmail Karabıyık, borç verdiği arkadaşı tarafından başında vurularak öldürüldü.



Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri cinayeti işleyen şahsın Mehmet S. olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği tarafından göz altına alınan Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti.



Bir süre önce arkadaşı İsmail Karabıyık'tan 6500 liralık borç aldığını ödeyemeyince de aralarının bozuldulduğunu söyleyen Mehmet S. ödeyemeyince öldürmeye karar verdiğini itiraf etti.



İtiraf sonrası Mehmet S. çıkarıdığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.