Hasankeyf'te 'El Cezeri Bilim Merkezi' kuruluyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "El Cezeri Bilim Merkezi" inşa ediliyor. Merkezde, İslam alimi ve sibernetiğin öncüsü El Cezeri'nin çizimlerinden ilhamla hazırlanan makineler sergilenecek.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Hasankeyf'te 'El Cezeri Bilim Merkezi' kuruluyor
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Hasankeyf Kaymakamlığı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen, GAP İdaresi ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında yüzde 95'i tamamlanan merkezde, Cezeri'nin "Filli Su Saati", "Abdest Alma Robotu" gibi makineleri orijinal tasarımlarına uygun şekilde çalıştırılacak.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bilim merkezinin Hasankeyf Müzesi içerisinde, 250 metrekarelik bir alanda inşa edildiğini belirtti. Merkezde 19 eserin sergileneceğini, bunlardan 5'inin aktif olarak çalışacağını ifade eden İmrak, projenin hem El Cezeri’nin mirasını yaşatacağını hem de ilçenin turizmine katkı sağlayacağını vurguladı.

Merkezin kısa süre içinde ziyaretçilere açılması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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