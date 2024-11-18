Hasankeyf'te 'El Cezeri Bilim Merkezi' kuruluyor

Hasankeyf Kaymakamlığı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen, GAP İdaresi ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında yüzde 95'i tamamlanan merkezde, Cezeri'nin "Filli Su Saati", "Abdest Alma Robotu" gibi makineleri orijinal tasarımlarına uygun şekilde çalıştırılacak.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bilim merkezinin Hasankeyf Müzesi içerisinde, 250 metrekarelik bir alanda inşa edildiğini belirtti. Merkezde 19 eserin sergileneceğini, bunlardan 5'inin aktif olarak çalışacağını ifade eden İmrak, projenin hem El Cezeri’nin mirasını yaşatacağını hem de ilçenin turizmine katkı sağlayacağını vurguladı.

Merkezin kısa süre içinde ziyaretçilere açılması planlanıyor.