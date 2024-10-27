Hitit Üniversitesi o yazılımı geliştirdiğini duyurdu

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Meryem Yalçınkaya, proje kapsamında firmadan aldığı ürün, cari işlem, stok durumu gibi bilgileri, "derin öğrenme" yoluyla yapay zekaya öğreterek, firmaların karar mekanizmaları için gelecek tahminleri içeren raporlar hazırlayan yazılım geliştirdi.

Yalçınkaya, geliştirdikleri yazılımın, firmaların karar mekanizmaları, veri yönetimi ve gelecek tahmin modelleri gibi kritik süreçleri hızlı ve sistematik bir şekilde raporlayabildiğini bildirdi.

Yalçınkaya, bu raporların yöneticilere geleceğe yönelik alacakları kararlar için satış ve alacak tahsilatı gibi süreçlerinde "karar destek hizmeti" sağlayacağını vurguladı.

GELECEK TAHMİNLEME MODELİ

Firmanın yönetim kurulu başkanı Erkan Dalyan ise şirketin yıllardır biriken verilerini anlamlı hale getirmek için yapay zekaya başvurmak istediklerini belirterek, "Örneğin, 2020'deki dataları kullanıp, 2021 hiç gerçekleşmemiş gibi 2021 yılını tahmin ediyoruz. Tahminler tutarsa eğer 2022'ye bakıyoruz. 2022'den 2023'e bakıyoruz. Bunlar tuttuysa 2024 yılı datalarından 2025'i tahmin ediyoruz. Her zaman hepsi tutmuyor. Farklı yöntemleri kullanıp gelecek tahminleme modellerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ise "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaştıkları için üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: