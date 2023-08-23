İki iPhone'u birleştirip katlanabilir telefona dönüştüren Try Galaxy mi?

Teknoloji dünyasının devleri Samsung ve Apple arasındaki rekabet, yıllardır sürüyor ve her geçen gün daha da kızışıyor. Bu rekabet, son zamanlarda katlanabilir akıllı telefonlar alanında yeni bir boyuta taşındı. Samsung'un öncülük ettiği katlanabilir telefon trendi, teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor. Ancak en büyük rakip Apple, bu trende henüz dahil olmadı. İşte tam bu noktada Samsung, 'Try Galaxy' adını taşıyan ve oldukça dikkat çekici bir uygulama ile Apple'ı şaşırttı. Detaylar haberimizde.

SAMSUNG'UN YENİ HAMLESİ: TRY GALAXY UYGULAMASI

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefonlarıyla büyük bir çıkış yapmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak tanıttığı Galaxy Fold 5 serisi, teknoloji dünyasının merakla beklediği bir ürün haline geldi. Ancak Samsung'un bu seferki hamlesi sadece cihazlarla sınırlı kalmadı. Try Galaxy isimli yeni bir uygulama ile Apple kullanıcılarına göz kırpıyor.

TRY GALAXY UYGULAMASI NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Try Galaxy uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcılara Samsung Galaxy cihazlarını deneme ve deneyimleme fırsatı sunan bir platformdur. Ancak bu uygulamanın en dikkat çekici özelliği, Apple kullanıcılarını hedef almasıdır. Uygulama, iPhone sahiplerine iki iPhone modelini birleştirerek adeta tek bir cihazmış gibi kullanma imkanı sunuyor.

SAMSUNG'UN HEDEFİ: KATLANABİLİR TELEFON DENEYİMİ

Samsung'un Try Galaxy uygulamasındaki temel hedefi, iPhone kullanıcılarını kendi katlanabilir telefon deneyimleriyle buluşturmak. QR kod bağlantısı sayesinde kullanıcılar, iki farklı iPhone modelini Try Galaxy uygulaması aracılığıyla bir araya getirerek katlanabilir telefon deneyimini yaşayabiliyorlar.

TRY GALAXY İLE SINIRLAR KALKIYOR

Try Galaxy uygulaması, sadece iPhone kullanıcılarına özel bir deneyim sunmuyor. Aynı zamanda Android dünyasının da kapılarını aralıyor. Samsung'un tüm Android telefonları, Try Galaxy ile kolayca katlanabilir cihaza dönüşebiliyor. Bu özellik, Android kullanıcıları için de büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor.

SAMSUNG'UN BU HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, Samsung'un bu hamlesi ne ifade ediyor? Görünüşe göre Samsung, Apple kullanıcılarının merakını ve ilgisini çekerek onları katlanabilir telefon dünyasına çekmeyi amaçlıyor. Try Galaxy uygulaması, Apple kullanıcılarını sadece meraklandırmakla kalmayıp aynı zamanda farklı bir deneyim sunarak dikkatlerini çekiyor.