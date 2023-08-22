Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar! Bakan Şimşek son durumu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon sağlanması konusundaki çalışmanın devam etmekte olduğunu belirtti.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar! Bakan Şimşek son durumu açıkladı
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Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Bakan Şimşek'e, kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafından haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar." ifadesini kullandı.

# Mehmet Şimşek # ötv # kdv
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