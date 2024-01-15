İlk insanlı uzay misyonu için geri sayım



Türkiye'nin uzay yolculuğu 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla hız kazandı.



Milli Uzay Programında belirlenen 10 hedefleri arasında bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi de vardı. Bu hedefe ulaşmaya sayılı günler kaldı.



Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Astronot Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de, ABD’nin Florida Eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.



Türkiye, gelecek dönemde Milli Uzay Programında hedefleri uygulamaya devam edecek. Bu kapsamda ikinci uzay yolcusu olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in nisan ayında uzaya gönderilmesi planlanıyor.



Programda yer alan Ay'a ilk temasın sağlanması hedefi içinse çalışmalar sürüyor. Ayrıca yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarılması hedefleniyor.



Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurulması, bu alanda yetkinliğin artırılması ana hedefler arasında bulunuyor.



Uzay sanayi ekonomi sistemini daha da geliştirmek ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da programdaki başlıklar arasında yer alıyor. Böylece Türkiye, 600 milyar dolara erişen uzay ekonomisinden pay alma hedefinde emin adımlarla ilerliyor.