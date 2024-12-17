İllerin teknolojik gelişmişlik endeksi yayınlandı

Ekonominin temelini üretim oluşturuyor. Gelinen aşamada teknoloji üretimi kolaylaştıran yönüyle hayatı etkiliyor.



Ekonomimiz teknolojiye ne oranda uyum sağladı? Ankara Sanayi Odası hazırladığı raporla Türkiye’nin teknolojik gelişmişlik düzeyini il il ortaya koydu.



İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi adıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç sanayinin rekabet gücünün gelişmesine dikkat çekti



Ardıç, araştırmada uygulanan kıstaslar hakkında da bilgi verdi

- Bununla birlikte dijital altyapı araştırma ve yenilikçilik kapasitesi sektörel yapı, teknolojik çıktılar, yaşam kalitesi ve işgücü çekiciliği gibi kategorilerde illerimizin performansını ölçerek ülkemizin bölgesel teknolojik haritasını ortaya koymaktadır.

Ardıç kıstaslara göre tespit edilen teknolojik gelişmişlikte ilk sıralarda yer alan illeri açıkladı



Araştırmanın son sıralarında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin yer alması terörün bölgedeki etkisini bir kez daha ortaya koydu



