Instagram kullanıcılarına yeni deneyim: İşte gelen özellikler

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik üç yeni özellik tanıttı. Yapılan duyuruya göre, kullanıcılar artık kaydırmalı fotoğraflara müzik ekleyebilecek, Reels ve gönderilerini en fazla üç kullanıcıyla paylaşabilecek, ayrıca içerik üreticileri takipçilerinden gelen Reels videolarını öne çıkarabilecek. Bu güncellemelerle Instagram, kullanıcıların platform üzerinde daha etkileşimli ve yaratıcı içerikler paylaşmasını amaçlıyor.

İŞTE INSTAGRAM'A GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

Instagram, sürekli olarak özelliklerini geliştirmeye devam ediyor ve son duyurusunda üç farklı yenilik getirdiğini açıkladı. Bu yenilikler müzik, fotoğraflar ve Reels videolarıyla ilgili. Artık kaydırmalı gönderilere müzik eklenebilecek. Carousel adı verilen bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, birden fazla fotoğraf paylaştıklarında gönderilerine müzik ekleyebilecekler. Ayrıca, Instagram'ın duyurduğu bir diğer önemli gelişme ise Reels ve gönderilerinizi ortak paylaşmak istediğinizde 3 kullanıcıya kadar paylaşım yapabilme imkanı sunması oldu. Böylece toplamda 4 kullanıcı, bir gönderiyi birlikte paylaşabilecekler.

Instagram ayrıca "Sen de ekle" özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor. İçerik üreticileri, takipçilerinden gelen Reels videolarını gönderilerinde daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabilecekler. Diğer kullanıcılar da bu videoları daha rahat görebilecekler. Platform, içerik üreticilerinin sticker'a en fazla 10 video ekleyebileceğini ve seçilen videoların sahiplerine bildirim gönderileceğini duyurdu. Instagram'ın bu yenilikleri, platformun kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor.