İphone kullanıcılarına müjde! 3 yıl ücretsiz

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. iPhone 14 modellerinde yaşanan kamera sorunu nedeniyle, bu cihazlar için 3 yıl geçerli ücretsiz servis programı başlattı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
İphone kullanıcılarına müjde! 3 yıl ücretsiz
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Apple, iPhone 14 Plus kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir servis programı duyurdu. Şirket sınırlı sayıda iPhone 14 Plus telefonunun arka kamerasında "önizleme" göstermeme sorunu yaşadığını belirtti ve bu sorundan etkilenen cihazlar için ücretsiz onarım sunacağını açıkladı.

HANGİ IPHONE MODELLERİ ETKİLENİYOR?

Apple'a göre, 10 Nisan 2023 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilmiş bazı iPhone 14 Plus cihazlarında arka kamerada önizleme görüntüsü sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, Apple'ın servis programı sayfasına gidip cihazlarının seri numarasını girerek onarım programına uygun olup olmadıklarını kontrol edebilecek.

Direkt olarak Apple ya da yetkili servis sağlayıcıları, sorunlu iPhone 14 Plus telefonlarını ücretsiz olarak onaracak. Ayrıca bu hata nedeniyle daha önce ücretli bir kamera onarımı yaptıran kullanıcılar, Apple ile iletişime geçerek geri ödeme talebinde bulunabilecek.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan servis programı, etkilenen cihazlar için satış tarihinden itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre zarfında, arka kamera sorunu yaşayan tüm kullanıcılar ücretsiz onarım hizmetinden yararlanabilecek.

Bu arada Apple, geçmişte de benzer servis programları başlatarak kullanıcılarına destek sağlamıştı. Örneğin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde alıcı sorunlarını gidermek ve AirPods Pro'da çıtırdama veya statik ses çıkarma problemlerini ücretsiz olarak çözmüştü.

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