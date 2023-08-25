iPhone'lar nasıl dört kat daha hızlı şarj edilir?

Bir iPhone'u sıfırdan yüzde 100'e şarj etmek dört saate kadar sürebilir. Ancak pili bir buçuk saat içinde sıfırdan yüzde 90'a çıkaracak bir numara var.

Telefonlarımıza ne kadar bağımlı olduğumuz düşünüldüğünde, bu birkaç saat bir ömür gibi gelebilir.

Ancak şimdi teknoloji uzmanları, akıllı telefonunuzu dört kat daha hızlı şarj edecek ve pili yalnızca bir buçuk saat içinde yüzde 90'a getirebilecek basit bir yol ortaya çıkardı.

ŞARJ ESNASINDA UÇAK MODUNUN AÇILMASI GEREK

Telefonunuz Uçak Modundayken, arka planda pilinizi sürekli tüketen hücresel, Bluetooth, radyo ve Wi-Fi özelliklerini kullanmayı durdurur.

Uçaklarda yolcular için gerekli olan Uçak Modunu açtığınızda tüm kablosuz iletişim protokolleri devre dışı bırakılır.

iOS kullanıcıları için Uçak Modu, Ayarlar uygulamasının ana menüsünde yer alır. Ayarlar'ı açtığınızda, özellik en üstte görünür olacaktır.

Uçak Modu'nu etkinleştirdikten sonra, ayarlardan Pil'e gidin ve şarj hızını da artıracak olan Düşük Pil Modu'nu açın.

IPHONE 14'TEN DAHA HIZLI ŞARJ EDİLECEK

Apple, 35 W'a kadar şarj hızlarını destekleyeceği söylenen yeni iPhone 15'i önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Böylelikle 20 W şarj hızına sahip olan iPhone 14'ten çok daha hızlı şarj edilebilecek.

Bu, yakında çıkacak akıllı telefonun sadece bir saat içinde sıfırdan yüzde 100'e kadar şarj olabileceği ve acelesi olan kullanıcılar için değerli zaman tasarrufu sağlayacağı anlamına geliyor.

9to5Mac'e göre, tüm iPhone 15 modellerinin 35W şarjı destekleyip desteklemeyeceği ise belli değil.

iPhone 14 Pro'nun şarjı 27W ile sınırlı olduğundan, tamamen şarj olması yaklaşık iki saat sürüyor ve 35W'lık bir şarj cihazına takmak şarjı hızlandırmıyor.