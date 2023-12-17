İşte şarjı en uzun giden 25 telefon!

Modern hayatta rutin işlemlerimiz giderek artıyor. Dolayısıyla bankacılık uygulamalarından sosyal medyaya, oyun oynamaktan film izlemeye kadar hemen her ihtiyacımızı karşılayabilecek cihazlar tercih ediliyor. Peki şarjı en uzun giden telefon modelleri hangisi?

İşte şarjı en uzun giden 25 telefon!
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Akıllı telefonlarda fiyat performansın yanı sıra şarjı en uzun giden modeller de revaçta. Kullanıcıların en ihtiyaç duydukları pil kapasitesi, model tercihi üzerinde belirleyici oluyor.

DxOMark’a göre en iyi pil performansı gösteren ve şarjı en uzun süre giden telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan  Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Oppo Find X6 Pro takip etti. En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü Honor X7a oldu. 147 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 5 karşımıza çıkıyor. 147 puanlı telefonun batarya kapasitesi ise 4.600 mAh.

İşte şarjı en uzun giden 25 akıllı telefon...

Telefon Modeli Pil Puanı
Honor Magic 5 Lite 5G 151
Oppo Find X6 Pro 152
Honor X7a 147
Realme GT Neo 5 (240W) 147
Oppo Reno 6 5G 146
Realme GT Neo 2 5G 144
Honor X9a 143
Honor X9b 142
Samsung Galaxy S23 Ultra 142
Honor Magic 5 Pro 141
Oppo Reno 8 5G 141
Asus ROG Phone 6 140
Sony Xperia 10 V 140
Oppo Reno 8 Lite 5G 139
Huawei P60 Pro 138
Nubia RedMagic 8 Pro 138
Oppo A77 5G 138
Sony Xperia 10 IV 138
Apple iPhone 13 Pro Max 136
OnePlus Nord CE 5G 136
Samsung Galaxy M51 136
Vivo X80 Lite 5G 136
Vivo Y72 5G 136
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 136
Xiaomi 11T 135
# telefon # akıllı telefon # şarj
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