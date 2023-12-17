İşte şarjı en uzun giden 25 telefon!

Akıllı telefonlarda fiyat performansın yanı sıra şarjı en uzun giden modeller de revaçta. Kullanıcıların en ihtiyaç duydukları pil kapasitesi, model tercihi üzerinde belirleyici oluyor.

DxOMark’a göre en iyi pil performansı gösteren ve şarjı en uzun süre giden telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Oppo Find X6 Pro takip etti. En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü Honor X7a oldu. 147 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 5 karşımıza çıkıyor. 147 puanlı telefonun batarya kapasitesi ise 4.600 mAh.

İşte şarjı en uzun giden 25 akıllı telefon...