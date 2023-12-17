İşte şarjı en uzun giden 25 telefon!
Modern hayatta rutin işlemlerimiz giderek artıyor. Dolayısıyla bankacılık uygulamalarından sosyal medyaya, oyun oynamaktan film izlemeye kadar hemen her ihtiyacımızı karşılayabilecek cihazlar tercih ediliyor. Peki şarjı en uzun giden telefon modelleri hangisi?
Akıllı telefonlarda fiyat performansın yanı sıra şarjı en uzun giden modeller de revaçta. Kullanıcıların en ihtiyaç duydukları pil kapasitesi, model tercihi üzerinde belirleyici oluyor.
DxOMark’a göre en iyi pil performansı gösteren ve şarjı en uzun süre giden telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Oppo Find X6 Pro takip etti. En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü Honor X7a oldu. 147 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 5 karşımıza çıkıyor. 147 puanlı telefonun batarya kapasitesi ise 4.600 mAh.
İşte şarjı en uzun giden 25 akıllı telefon...
|Telefon Modeli
|Pil Puanı
|Honor Magic 5 Lite 5G
|151
|Oppo Find X6 Pro
|152
|Honor X7a
|147
|Realme GT Neo 5 (240W)
|147
|Oppo Reno 6 5G
|146
|Realme GT Neo 2 5G
|144
|Honor X9a
|143
|Honor X9b
|142
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|142
|Honor Magic 5 Pro
|141
|Oppo Reno 8 5G
|141
|Asus ROG Phone 6
|140
|Sony Xperia 10 V
|140
|Oppo Reno 8 Lite 5G
|139
|Huawei P60 Pro
|138
|Nubia RedMagic 8 Pro
|138
|Oppo A77 5G
|138
|Sony Xperia 10 IV
|138
|Apple iPhone 13 Pro Max
|136
|OnePlus Nord CE 5G
|136
|Samsung Galaxy M51
|136
|Vivo X80 Lite 5G
|136
|Vivo Y72 5G
|136
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
|136
|Xiaomi 11T
|135
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