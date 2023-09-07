İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir iller

6 Şubat depremleri sonrasında deprem korkusu giderek artıyor. Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar neticesinde Türkiye'deki daha güvenli bölgeleri belirlemeye başladılar. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir iller
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6 Şubat depremleriyle birlikte deprem korkusu gittikçe artmaya başladı. Bilim insanları da yaptıkları araştırmalar sonucunda hangi illerin daha güvenli olduğunu açıklamaya başladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem açısından en güvenli olan illere ilişkin açıklamada bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ ÖNDE GELEN İLLERİ...

 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaı şu şekilde:

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

# marmara depremi # istanbul depremi
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