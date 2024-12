Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı

Japon uzman, Doğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerindeki kritik fay hatlarına dikkat çekerken, aynı zamanda riskin daha düşük olduğu bazı illeri de sıraladı. Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.

Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını incelediğinde, depreme açık iller ve daha güvenli bölgeler hakkında yorumda bulundu. "Bak Burası Çok Önemli" adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dört yüksek riskli bölgesine vurgu yaptı. Bu bölgeler, Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Anadolu fay hattının güneybatı kolu, Adana’dan Kıbrıs’a kadar uzanıyor. Japon uzman, bu hattın aktif olduğunu ve Türkiye’deki depremlerin domino etkisi yaratabileceğini, bazen geriye doğru da ilerleyebileceğini belirtti. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgeleri de riskli alanlar arasında sayıldı. Ayrıca, Ege Bölgesi’nin de hareketli olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin genel olarak bir deprem ülkesi olduğunu belirten Moriwaki, bazı bölgelerin ise daha düşük risk taşıdığını ifade etti. Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman gibi iller bu düşük riskli bölgeler arasında yer aldı.

İstanbul’daki deprem tehlikesi konusunda ise, özellikle Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek yerlerin daha güvenli olduğunu kaydetti.

Moriwaki’nin açıklamalarından bazı önemli noktalar şunlardı:

- Türkiye’nin dört bölgesinin riskli olduğunu söyleyebilirim. Birinci olarak Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Anadolu fay hattının güneybatı kolu var. Bu hattın Adana’dan Kıbrıs’a kadar uzandığını söyleyebilirim. Türkiye'deki depremler domino etkisi yaratabilir ve bazen geriye de dönebilir. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgeleri de riskli yerler arasında. Üçüncü olarak İzmir dahil Ege Bölgesi’ni de hareketli bir bölge olarak belirtiyorum. İzmir’in fay hattı kısa ve ince olmasına rağmen bölgede sık sık deprem olabilir. Ancak İzmir için büyük bir deprem beklenmiyor. İstanbul’daki büyük deprem riski ise oldukça yüksek. 1509 ve 1766 yıllarında büyük depremler yaşandı, bu da 257 yıllık bir arayı gösteriyor. Yani 257 yılda bir büyük deprem oluyordu, dolayısıyla bu enerjinin biriktiği ve patlama zamanı olduğu söylenebilir. Moriwaki, Türkiye'deki 500 diri fay hattı hakkında da konuşarak, fay hattı olmayan bölgelerde de depremlerin olabileceğini belirtti. "Her yer tehlikeli; her yerde deprem olabilir. Türkiye genelinde her yer deprem bölgesi olarak kabul edilebilir, ancak 10 bölgede risk biraz daha azdır.