Özgür Özel yeniden CHP genel başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21. Olağanüstü Kurultayı’nı geniş katılımla Ankara’da gerçekleştirdi. Kurultaya; eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, çok sayıda belediye başkanı, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonu, parti bayrakları ve “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” temasıyla süslendi. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik güçlü destek dikkat çekerken, salonda en çok konuşulan detaylardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ayrılan boş koltuk oldu.

TEK ADAY OLARAK YARIŞTI

Kurultay öncesi adaylık sürecinde CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından aday gösterilen Ümit Uysal, daha sonra adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bir diğer aday adayı Berhan Şimşek ise gerekli imza sayısını zamanında teslim edemediği için yarış dışı kaldı.

Böylece Özgür Özel, tek aday olarak kurultayda genel başkanlık için yarıştı.

1171 DELEGENİN OYUYLA YENİDEN SEÇİLDİ

Toplam 1323 delegenin oy kullandığı seçimde, 1276 oy geçerli sayıldı. Bu oyların 1171’ini alan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi. 105 oy ise çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Özel, 2023 yılındaki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devraldığı genel başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek.