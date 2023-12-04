Jeoloji Mühendisleri Odası Uyardı... O illerde 7 Üzeri Deprem Bekleniyor!

Dünya'da birçok fay hattı aktif bulunmaktadır ve bunlardan bir kısmı ülkemizden geçiyor. Türkiye son zamanlarda depremler ile uğraşmakta ve maalesef ki bazen üzücü sonuçlar ile karşılanmaktadır. Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen depremlerin ardından insanlar tedirgin olmuş durumda ve "yakın zamanda bizi büyük bir deprem bekliyor mu" sorusu ile birlikte "depreme ne kadar hazırlıklıyız" sorusu da gündeme oturmuş durumda.

Türkiye'de ki "Jeoloji Mühendisleri Odası" uyardı, o illerde yedinin üzerinde depremler bekleniyor. İşte o iller...

Marmara ve Ege Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Bursa

Balıkesir

Manisa

İzmir

Aydın

Denizli

Muğla

Akdeniz Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller

Burdur

Hatay

Osmaniye

Kahramanmaraş

İç Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller

Konya

Eskişehir

Kayseri

Karadeniz Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller

Bolu

Tokat

Doğu Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Güney Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller