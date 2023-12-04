Jeoloji Mühendisleri Odası Uyardı... O illerde 7 Üzeri Deprem Bekleniyor!
Ülkemizde yakın zamanda depremler nedeni ile insanların aklında bir sürü soru oluşmuş durumdayken "Jeoloji Mühendisleri Odası" uyarıda bulundu, o illerde 7 üzeri deprem bekleniyor. 7 üzeri deprem beklenen o iller...
Dünya'da birçok fay hattı aktif bulunmaktadır ve bunlardan bir kısmı ülkemizden geçiyor. Türkiye son zamanlarda depremler ile uğraşmakta ve maalesef ki bazen üzücü sonuçlar ile karşılanmaktadır. Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen depremlerin ardından insanlar tedirgin olmuş durumda ve "yakın zamanda bizi büyük bir deprem bekliyor mu" sorusu ile birlikte "depreme ne kadar hazırlıklıyız" sorusu da gündeme oturmuş durumda.
Türkiye'de ki "Jeoloji Mühendisleri Odası" uyardı, o illerde yedinin üzerinde depremler bekleniyor. İşte o iller...
Marmara ve Ege Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Tekirdağ
- İstanbul
- Kocaeli
- Bursa
- Balıkesir
- Manisa
- İzmir
- Aydın
- Denizli
- Muğla
Akdeniz Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Burdur
- Hatay
- Osmaniye
- Kahramanmaraş
İç Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Konya
- Eskişehir
- Kayseri
Karadeniz Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Bolu
- Tokat
Doğu Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Erzincan
- Erzurum
- Bingöl
Güney Anadolu Bölgesi 7 Üzeri Deprem Beklenen İller
- Adıyaman
- Hakkari