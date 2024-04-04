Kaspersky uyardı! Yapay zeka çağının güvenlik endişeleri

Kaspersky araştırması, darknet pazarlarında deepfake oluşturma araçlarının ve hizmetlerinin yer aldığını tespit etti. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka yardımıyla video oluşturma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky araştırması, darknet pazarlarında deepfake oluşturma araçlarının ve hizmetlerinin yer aldığını tespit etti. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka yardımıyla video oluşturma imkanı sunuyor.

Kaspersky Baş Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov'un görüşlerine göre, yüksek kaliteli deepfake yaratacak teknolojiler henüz yaygın olarak bulunmadığını belirterek, bu teknolojinin en olası kullanım alanlarından birinin gerçek zamanlı sesler üreterek başka birinin kimliğine bürünmek olduğunu kaydetti.

İnternet kullanıcıları arasında dijital okuryazarlık konusunda önemli bir uçurum olduğu konusunda da endişeler var. Yakın zamanda yapılan Kaspersky İş Dijitalleşme Anketi'ne göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılan çalışanların yüzde 51'i bir deepfake'i gerçek bir görüntüden ayırt edebileceklerini söyledi.

"Şüpheli aramalara dikkat edin. Deepfake videoların temel özelliklerini öğrenin. Asla duygulara dayalı kararlar vermeyin ve ayrıntıları kimseyle paylaşmayın. Kuruluşunuzun siber güvenlik uygulamalarını kontrol edin ve güncelleyin. Kaspersky Threat Intelligence gibi bir güvenlik çözümü, bilgi güvenliği uzmanlarının deepfake konusundaki en son gelişmeler hakkında güncel kalmasına yardımcı olabilir. Şirketler ayrıca çalışanlarının deepfake'lerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve oluşturabilecekleri zorlukları anlamalarını sağlayarak insana dayalı güvenlik duvarını güçlendirmelidir."