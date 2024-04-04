Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak "1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü kutlu olsun." şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanarak, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmayı sürdüreceğinin altı çizildi.