Gazze'de can kaybı 33 bin 37'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze'ye düzenlediği saldrırılarla bilançonun her geçen gün ağırlaşmasına neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 181 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.