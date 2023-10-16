Konsantre Olurken Dilinizi Neden Dışarı Çıkarırsınız?

Özellikle küçük çocukların oyun oynadığını görürseniz dillerinin dışarda olduğunu fark etme olasılığınız çok yüksektir. Konsantre olurken dilimizin dışarda olması nefes almak kadar doğal bir olaydır. Peki konsantre olurken neden dilimiz dışarda olur, bunu düşündünüz mü?

Konsantre Olurken Dilimiz Neden Dışarda Oluyor?

Araştırmayı yürüten bilim insanları, araştırmaya başlamadan önce, oyun oynayan çocukların dilinin dışarda olduklarını fark ettiler ve çalışmalarına bu yönden adım atmaya karar verdiler. Konsantre olurken dilimizin dışarda olması evrimsel bir miras mıydı?

Araştırmayı yürüten bilim insanları, bir grup çocuk katılımcının odaklanmalarına yardımcı olacak bir çok çeşit oyun oynatarak gözlemlerine başladı. Oyunlar genellikle el hareketlerine ihtiyaç duyulmayacak kadar basitti sadece çocukların odaklanmaları sırasındaki tepkilerini görmek istediler.

Çocukları izledikçe, elleri gerektiren görevleri yerine getirirken dil dışarı çıkmanın gerçekten de yaygın olduğu ve en sık olarak sıra alma şeklindeki konuşmayı taklit eden görevlerde meydana geldiği açıkça ortaya çıktı. Bu daha karmaşık aktiviteler sırasında dilin sağ taraftan dışarı fırlamış gibi görünmesi, davranışın kökenine yani evrimsel bir miras olduğunu kanıt ediyor.