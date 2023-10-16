Konsantre Olurken Dilinizi Neden Dışarı Çıkarırsınız?

Konsantre olurken özellikle çocukların dilleri genellikle dışarda olur? Konsantre olurken dilinizi dışarı çıkarmak nefes almak kadar doğal bir olay olmasına rağmen konsantre olurken istemsizce neden dışarı çıkardığınızı düşündünüz mü?

Konsantre Olurken Dilinizi Neden Dışarı Çıkarırsınız?
Konsantre Olurken Dilinizi Neden Dışarı Çıkarırsınız?
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Özellikle küçük çocukların oyun oynadığını görürseniz dillerinin dışarda olduğunu fark etme olasılığınız çok yüksektir. Konsantre olurken dilimizin dışarda olması nefes almak kadar doğal bir olaydır. Peki konsantre olurken neden dilimiz dışarda olur, bunu düşündünüz mü? 

Konsantre Olurken Dilimiz Neden Dışarda Oluyor?

Araştırmayı yürüten bilim insanları, araştırmaya başlamadan önce, oyun oynayan çocukların dilinin dışarda olduklarını fark ettiler ve çalışmalarına bu yönden adım atmaya karar verdiler. Konsantre olurken dilimizin dışarda olması evrimsel bir miras mıydı?

Araştırmayı yürüten bilim insanları, bir grup çocuk katılımcının odaklanmalarına yardımcı olacak bir çok çeşit oyun oynatarak gözlemlerine başladı. Oyunlar genellikle el hareketlerine ihtiyaç duyulmayacak kadar basitti sadece çocukların odaklanmaları sırasındaki tepkilerini görmek istediler.

Çocukları izledikçe, elleri gerektiren görevleri yerine getirirken dil dışarı çıkmanın gerçekten de yaygın olduğu ve en sık olarak sıra alma şeklindeki konuşmayı taklit eden görevlerde meydana geldiği açıkça ortaya çıktı. Bu daha karmaşık aktiviteler sırasında dilin sağ taraftan dışarı fırlamış gibi görünmesi, davranışın kökenine yani evrimsel bir miras olduğunu kanıt ediyor.

Yapay Zeka Teknolojisi Antik Kazıda İmkansız Denileni Başardı!Yapay Zeka Teknolojisi Antik Kazıda İmkansız Denileni Başardı!Bilim ve Teknoloji
# BİLİM TEKNOLOJİ # Konsantre olurken dilinizi neden dışarı çıkarırsınız?
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Cumhuriyetin 100. Yılında Büyük Yürüyüş! - Barış Dikmen ve Yiğit Çınar Değerlendirdi Cumhuriyetin 100. Yılında Büyük Yürüyüş! - Barış Dikmen ve Yiğit Çınar Değerlendirdi Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır? Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?