Kozmik şölen başlıyor: Asteroit 2024 PT5, dünyamızın yörüngesinde!

29 Eylül'den itibaren yörüngemize katılacak bu asteroit, birkaç ay boyunca burada kalacak ve sonrasında Dünya’nın çekiminden kurtularak uzayın derinliklerine geri dönecek.

Ancak, bu mini ay gözle görülmeyecek kadar küçük ve solgun olacak. Onu gözlemleyebilmek için profesyonel bir teleskop kullanmak gerekecek.

NASA'nın Asteroit Dünya’ya Çarpma Erken Uyarı Sistemi (ATLAS), bu küçük asteroidi ilk kez 7 Ağustos'ta tespit etti ve bilim insanları onu 2024 PT5 olarak adlandırdı.

Araştırmacılar, bu gök cisminin yörüngesini "Research Notes" adlı bilimsel dergide yayımladıkları çalışmada detaylandırdılar. Asteroitin Dünya’nın yörüngesine girmesinin sebebi, oldukça yavaş hareket ediyor olması. Yaklaşık 3.540 km/s hızla hareket eden bu tür asteroitler, Dünya’nın çekim kuvvetine kapılarak kısa bir süreliğine gezegenimizin yörüngesinde kalabiliyorlar.

Asteroit, 25 Kasım'da Dünya’nın çekiminden kurtulacak ve uzaya geri dönecek. Astronom Dr. Jennifer Millard, asteroitin 29 Eylül'de yörüngeye gireceğini ve tam bir tur atmadan yörüngesi biraz büküldükten sonra yoluna devam edeceğini belirtti.

Mini ay olarak tanımlanan bu asteroit, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve bu boyut, 3.474 kilometre çapındaki gerçek Ay ile kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Ayrıca, mat ve kaya yapısına sahip olduğu için çıplak gözle ya da dürbünle görülmesi mümkün değil.

Buna rağmen, profesyonel teleskoplarla izlenebileceğini belirten Dr. Millard, bu gök cisminin yıldızlar arasında hızla hareket eden küçük bir nokta gibi görülebileceğini söyledi.

Daha önce de benzer mini aylar tespit edilmişti ve bazıları fark edilmeden geçip gitmiş olabilir. Örneğin, 2022 NX1 adlı bir asteroit, 1981 ve 2022 yıllarında Dünya'nın yörüngesine girmişti. Bilim insanları, 2024 PT5'in 2055 yılında tekrar Dünya’ya yakın bir konuma gelmesini bekliyorlar.

Dr. Millard, bu tür olayların Güneş Sistemi'nin ne kadar hareketli olduğunu ve daha keşfedilmemiş sayısız gök cisminin varlığını gözler önüne serdiğini ifade etti. “Bu asteroidi bu yıl keşfettik. Henüz keşfedilmemiş on binlerce, hatta yüz binlerce gök cismi var ve bunları bulmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” diye ekledi.